Em vídeo... Jornalista saudita: O Marrocos é o orgulho dos árabes... Esmagaram a Holanda com a mão de Bono

Um jornalista saudita elogiou a seleção do Marrocos após sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, ao derrotar a seleção da Holanda.

A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo na madrugada desta terça-feira, após vencer a Holanda nos pênaltis, já que o jogo terminou empatado em 1 a 1 ao final do tempo regulamentar e da prorrogação.

Abdulrahman Al-Humaidi, apresentador do programa “Nadina” no canal “MBC 1”, disse: “O orgulho dos árabes, o Marrocos da personalidade, da competitividade e do domínio, o Marrocos da diversão e da alegria, o Marrocos da competitividade com a firmeza de (Nassir) Mazraoui, o espírito de (Issa) Diop e a agilidade de (Ezzedine) Ounahi”.

E acrescentou: “Eles dominaram toda a Holanda, esmagaram-na com o domínio de Bono; até mesmo Yassin, ao defender a tentativa, estava de pé como sempre estão os marroquinos na Copa do Mundo: de pé e prontos para avançar. E assim continua: sempre o Marrocos”.

Vale lembrar que a seleção do Marrocos disputará as oitavas de final da Copa do Mundo no próximo sábado, quando enfrentará a seleção do Canadá, que se classificou ao derrotar a África do Sul, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos.