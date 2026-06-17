Em vídeo... Jornalista saudita: O Al-Nassr deve muito a Ronaldo... e, graças a ele, vai ganhar a Copa do Mundo

Um jornalista saudita afirmou que o clube Al-Nassr tem um grande mérito em relação ao seu astro português, Cristiano Ronaldo, considerando que isso pode ser o motivo para ele conquistar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção de seu país.

Ronaldo joga pelo Al-Nassr desde que se transferiu para o clube a título gratuito, em janeiro de 2023, após rescindir seu contrato com seu antigo clube, o Manchester United.

Mohammed Al-Sad’an, ex-porta-voz do clube Al-Ittifaq, disse em declarações à rádio saudita “UFM”: “Todos falam sobre a influência dos profissionais na Liga Saudita, mas vamos falar sobre a influência do projeto saudita sobre os profissionais”.

Ele explicou: “Devemos agradecer ao projeto saudita e ao Al-Nassr, pois vocês trouxeram Ronaldo de volta ao centro das atenções e prolongaram sua carreira nos campos; por isso, ele beijou o emblema do Al-Nassr na última partida da Liga Roshen, e nisso há uma forma de lealdade”.

E acrescentou: “Ronaldo sabe que este clube lhe devolveu um pouco de seu brilho; o Al-Nassr teve a sorte de contar com um jogador como Cristiano Ronaldo, e a eles se deve o mérito por isso”.

E concluiu: “Por isso, para mim, meu principal candidato a conquistar a Copa do Mundo de 2026 é a seleção de Portugal”.

A seleção de Portugal jogará no Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026, ao lado das seleções da República Democrática do Congo, do Uzbequistão e da Colômbia.