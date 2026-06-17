Um jornalista saudita ironizou o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, após o fraco desempenho que ele apresentou na partida contra a República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026, em contraste com o brilhantismo de seu rival Lionel Messi, capitão da seleção argentina.

No mesmo dia em que Messi levou a seleção argentina à vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, marcando os três gols sozinho, Ronaldo não conseguiu balançar as redes, e sua seleção empatou em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, na primeira rodada da Copa do Mundo.

O jornalista saudita Khaled Al-Shneif afirmou, em declarações ao programa “Dorina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”: “Infelizmente, nenhuma das seleções árabes conseguiu vitórias; não houve nenhuma vitória árabe na primeira rodada”.

E acrescentou: “Além disso, há um sucesso extraordinário de (Lionel) Messi, (Kylian) Mbappé e (Erling) Haaland, enquanto (Cristiano) Ronaldo está dormindo em paz”.

E continuou: “Existem livros sobre futebol, existem volumes, existem coisas maiores do que isso; Messi selou tudo isso e encerrou tudo”.

E concluiu: “Messi tem 39 anos e, mesmo assim, marca um hat-trick na primeira partida e se torna o maior artilheiro do mundo. Ele selou a história do futebol”.

Messi já havia se tornado o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 16 gols, empatado com o alemão Miroslav Klose — o dobro do número de gols que Ronaldo marcou na Copa do Mundo até agora (8).

Vale lembrar que o astro argentino levou a seleção de seu país à conquista da Copa do Mundo pela terceira vez, e pela primeira após um hiato de 36 anos, na Copa do Mundo de 2022, enquanto “O Don” ainda busca o primeiro título mundial da história de seu país.