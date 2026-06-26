Em vídeo... Jornalista saudita: Donis elimina Al-Oweis contra Cabo Verde!

Um jornalista saudita revelou uma notícia bombástica, ao afirmar que o grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, poderia deixar o goleiro Mohammed Al-Owais fora da escalação titular na partida contra Cabo Verde.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada deste sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Nawaf Al-Aqil, jornalista saudita do canal “Thamania”, disse em um vídeo publicado em sua conta oficial no “X”: “Prevejo que haverá uma mudança na posição de goleiro, com a escalação de Nawaf Al-Aqidi no lugar de Mohammed Al-Owais”.

Ele explicou: “Isso é uma previsão e não uma informação confirmada, devido à necessidade de um goleiro que seja bom com os pés contra Cabo Verde, para adicionar mais um jogador na posse de bola e na construção do ataque”.

Al-Owais apresentou um desempenho notável nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo, especialmente no empate de 1 a 1 com o Uruguai na primeira rodada, quando defendeu nove chutes, sendo quatro deles de dentro da grande área.

A partida é decisiva para a “Selecção Verde”, que precisa vencer para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, enquanto um empate ou uma derrota significariam a eliminação oficial do torneio.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, um ponto atrás da Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera com 4 pontos.