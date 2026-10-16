Em vídeo: jornalista saudita afirma que este jogador vai encerrar a trajetória de Salem Al-Dawsari no Al Hilal

Um jornalista saudita afirmou que a trajetória de Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, chegará ao fim no clube após o término da atual temporada, em razão da contratação de um novo jogador na próxima janela de transferências de verão.

O jornalista saudita Abdulaziz Al-Muraisel declarou, em entrevista ao "Nabd Tuwaiq": "Humam Al-Hammami vai se transferir para o Al-Hilal e encerrar o caso Salem Al-Dawsari".

Relatos da imprensa já haviam confirmado que as negociações de Humam Al-Hammami para renovar seu contrato com o Al-Shabab foram interrompidas, por falta de acordo, diante do interesse de alguns clubes em contar com seus serviços.

Al-Muraisel acrescentou: "A defesa que a torcida do Al-Hilal faz de Salem Al-Dawsari passará a ser feita por Humam Al-Hammami, e ele merece isso neste momento, pelo que apresentou com a seleção saudita".

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Al-Hammami conquistou o prêmio de melhor jogador da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", após liderar a seleção saudita ao título da competição, com a vitória por 2 a 0 sobre os Emirados Árabes Unidos na final, partida em que marcou um gol.

Vale lembrar que Salem Al-Dawsari não atuou pelo Al-Hilal desde o início da atual temporada, por causa da cirurgia a que foi submetido durante a participação com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

O "Za'eem" contratou dois jogadores estrangeiros para a posição de ponta-esquerda, na qual Al-Dawsari atua: o holandês Crysencio Summerville e o brasileiro Gabriel Martinelli, o que dificulta o retorno do "Tornado" aos gramados.