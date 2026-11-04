Um jornalista saudita provocou polêmica ao afirmar que o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, possui mais torcedores do que seu time atual e do que a torcida do vizinho e tradicional rival Al-Hilal.

O jornalista saudita Ahmed Al-Fuhaid disse, em declarações ao programa "Rotana Sport com Walid": "Isso pode irritar muita gente, mas a torcida de Cristiano Ronaldo é maior do que a torcida do Al-Nassr".

E explicou: "Cristiano Ronaldo é apoiado por centenas de milhões de pessoas pelo mundo, possui uma enorme popularidade ao redor do mundo, e os números, a história e os fatos comprovam isso, mesmo que alguns neguem".

As declarações de Al-Fuhaid provocaram a irritação de outro jornalista saudita, Mohammed Al-Anzi, que respondeu dizendo: "Não é verdade, a popularidade do Al-Nassr é maior do que a de Ronaldo", e ainda lhe dirigiu uma pergunta: "A torcida de Cristiano Ronaldo é maior do que a torcida do Al-Hilal?".

Al-Fuhaid respondeu: "Isso é verdade, eu não tenho esses complexos, e acabei de dizer isso; não vou criar uma informação ou um fato particular meu, os números estão diante de todas as pessoas, mas a questão é de lógica".

Vale lembrar que Ronaldo joga no Al-Nassr desde janeiro de 2023, quando se transferiu para o clube de forma gratuita, após rescindir seu contrato com seu clube anterior, o Manchester United.