Em vídeo... Jornalista saudita: A seleção do Marrocos chegará mais longe do que a do Egito na Copa do Mundo

Um jornalista saudita elogiou as seleções do Egito e do Marrocos, após o desempenho que apresentaram na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México; no entanto, ele previu que os “Leões do Atlante” chegariam mais longe do que os “Faraós”.
O jornalista saudita Bassam Al-Dakhil afirmou, em declarações ao programa “Dourina Ghir”: “A partida contra a Austrália não é difícil para o Egito, mas também não é fácil; afinal, qualquer seleção que chegue às oitavas de final da Copa do Mundo não será um adversário fácil”.
Ele acrescentou: “A seleção egípcia é capaz de passar por essa fase, pois esta é a última chance do maior jogador da história do Egito, que é Mohamed Salah”.
E continuou: “Sob a liderança dele, e com uma seleção jovem e estrelas de destaque, acredito que a seleção egípcia é capaz de superar a Austrália e chegar às oitavas de final”.
E concluiu: “Por outro lado, a seleção do Marrocos é favorita para ir muito além das oitavas de final na Copa do Mundo”.
A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Holanda nos pênaltis, e enfrentará o Canadá no próximo sábado, enquanto a seleção do Egito disputará sua partida nas 32ªs de final amanhã, sexta-feira, contra a Austrália.