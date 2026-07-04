Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

Traduzido por

Em vídeo: Jornalista egípcio zomba de Mohamed Hani... Veja a reação de Rabia

M. Hany
R. Rabia
Austrália x Egito
Austrália
Egito
Copa do Mundo
Argentina x Egito
Argentina
Egito
Austrália
EUA
Argentina

O zagueiro do Al-Ahly marcou dois gols contra, entrando para a história pela porta dos fundos da Copa do Mundo

A área de imprensa do estádio de Dallas foi palco de um episódio curioso após a partida entre Egito e Austrália na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia se classificou para as oitavas de final do torneio após uma vitória emocionante sobre a equipe asiática por 4 a 2, após o empate em 1 a 1 na partida das 16 avos de final disputada na noite de sábado.

Mohamed Hani marcou um gol contra para a Austrália após um cruzamento, sendo este o segundo gol contra marcado pelo lateral do Al-Ahly do Egito durante a competição, depois de ter feito o mesmo na partida de estreia contra a Bélgica.

Hani se tornou o segundo jogador na história da Copa do Mundo a marcar dois gols contra em uma mesma edição, depois do búlgaro Ivan Vutsov na edição de 1966.

Um dos jornalistas egípcios presentes na área de imprensa fez uma pergunta irônica a Rami Rabia, zagueiro dos Faraós, perguntando: “Você vai ficar de olho em Mohamed Hani na próxima partida?”, em alusão ao fato de que o lateral do Al-Ahly se tornou uma ameaça para a defesa egípcia.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Egito crest
Egito
EGY

Mas Rabia não gostou da ironia dirigida ao seu companheiro de seleção: sua expressão mudou, ele olhou surpreso e, em seguida, virou-se para outro jornalista.

A seleção egípcia se prepara para enfrentar a Argentina na noite da próxima terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google