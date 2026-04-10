Em vídeo... Jogadores do Al-Ittihad de Jeddah se rebelam contra Consesao antes da viagem à Ásia

O português Sérgio Conceição, técnico do Al-Ittihad de Jeddah, provocou uma divisão dentro do clube antes do início da campanha da equipe nas eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia, em meio a um clima de rebelião entre os jogadores.

O Al-Ittihad inicia sua campanha nas eliminatórias da Elite na próxima terça-feira, quando enfrenta o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, nas oitavas de final.

O jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi disse, no programa “Nadina”, do canal “MBC1”: “No segundo dia do Eid al-Fitr, houve uma reunião da diretoria para demitir Conceição do cargo de técnico do Al-Ittihad”.

Ele acrescentou: “Quem desejava tomar essa decisão era o diretor esportivo Ramón Planes, mas o presidente do clube, Fahd Sindi, tinha uma opinião diferente”.

Ele explicou: “Fahd Sindi preferia que o técnico permanecesse e convocou Planes para outra reunião, na qual o convenceu de que demitir o técnico naquele momento causaria problemas no clube”.

E continuou: “Naquela época, surgiram algumas notícias sobre a demissão de Planes, antes que o diretor esportivo mudasse de ideia quanto à demissão do técnico naquele momento”.

Al-Hamidi também revelou bastidores emocionantes que ocorreram após a derrota do Al-Ittihad para o Neom por 3 a 4, na quarta-feira passada, na 29ª rodada da Liga Roshen.

E concluiu: “Após a derrota para o Neom, Consesao conversou com os jogadores de forma muito dura, e eles demonstraram não aceitar seu jeito de treinar, ficaram muito irritados, procuraram a diretoria e afirmaram que não poderiam continuar sob sua liderança”.

O Al-Ittihad vem enfrentando grandes dificuldades sob o comando de Conceição desde que ele assumiu o cargo de técnico, sucedendo o francês Laurent Blanc em outubro passado. Ele comandou a equipe em 33 partidas, nas quais conquistou 17 vitórias, contra 7 empates e 9 derrotas.