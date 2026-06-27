Em vídeo... Jogadores da Arábia Saudita ignoram a torcida após a eliminação da Copa do Mundo

Os jogadores da seleção saudita provocaram a ira de seus torcedores ao ignorarem suas saudações e não lhes pedirem desculpas, após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após um empate sem gols com Cabo Verde, na madrugada de sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” publicou, em sua conta oficial no site “X”, um vídeo que mostrava a reação dos jogadores da seleção saudita após o término da partida e a eliminação oficial da Copa do Mundo.

O vídeo mostrou que todos os jogadores da “Selecção Verde” deixaram o estádio imediatamente, sem se dirigirem à torcida para cumprimentá-la, com exceção do goleiro Mohammed Al-Owais e do zagueiro Abdul-Ilah Al-Omari.

Esse vídeo provocou a indignação da torcida saudita nas redes sociais, que considerou essa atitude incorreta por parte dos jogadores, que deveriam ter pedido desculpas aos torcedores após a eliminação da Copa do Mundo.

Vale lembrar que esta é a sexta vez consecutiva que a seleção saudita não consegue se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo, tendo tido seu único sucesso na primeira participação, em 1994.