Em vídeo... Jogador do Senegal entra para uma lista histórica liderada por Pelé

Ibrahim M'Baye, jogador da seleção do Senegal, inscreveu seu nome nos anais da história da Copa do Mundo ao marcar um gol contra a seleção da França na Copa do Mundo de 2026.

Mbaye marcou o único gol da seleção senegalesa na derrota por 1 a 3 para a França, na partida disputada na noite desta terça-feira no estádio “MetLife”, válida pela primeira rodada do Grupo 9 do torneio.

O gol de M'Baye, jogador do Paris Saint-Germain, saiu de um chute certeiro aos cinco minutos do tempo de acréscimo do segundo tempo.

De acordo com o site francês “Stats Foot”, M'Baye tornou-se o quarto jogador mais jovem a marcar um gol na história da Copa do Mundo, com 18 anos e 142 dias.

Apenas três jogadores superaram M'Baye: o brasileiro Pelé (17 anos e 239 dias), o mexicano Manuel Rosas (18 anos e 93 dias) e o espanhol Javi (18 anos e 110 dias).

O jogador senegalês se tornou o africano mais jovem a marcar um gol na história da Copa do Mundo.