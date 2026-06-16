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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo... Jogador do Senegal entra para uma lista histórica liderada por Pelé

França x Senegal
França
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Copa do Mundo
I. Mbaye
França
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EUA

Mbaye salva a honra de Aswad Al-Tiranga diante da França

Ibrahim M'Baye, jogador da seleção do Senegal, inscreveu seu nome nos anais da história da Copa do Mundo ao marcar um gol contra a seleção da França na Copa do Mundo de 2026.

Mbaye marcou o único gol da seleção senegalesa na derrota por 1 a 3 para a França, na partida disputada na noite desta terça-feira no estádio “MetLife”, válida pela primeira rodada do Grupo 9 do torneio.

O gol de M'Baye, jogador do Paris Saint-Germain, saiu de um chute certeiro aos cinco minutos do tempo de acréscimo do segundo tempo.

De acordo com o site francês “Stats Foot”, M'Baye tornou-se o quarto jogador mais jovem a marcar um gol na história da Copa do Mundo, com 18 anos e 142 dias.

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Apenas três jogadores superaram M'Baye: o brasileiro Pelé (17 anos e 239 dias), o mexicano Manuel Rosas (18 anos e 93 dias) e o espanhol Javi (18 anos e 110 dias).

O jogador senegalês se tornou o africano mais jovem a marcar um gol na história da Copa do Mundo.

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