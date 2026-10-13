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Gol histórico de surpresa

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Pablo Barrios, jogador do Atlético de Madrid, entrou na história do seu clube na Liga dos Campeões da Europa após balançar as redes do Manchester United de forma precoce, na partida desta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga desta temporada.

Barrios marcou o gol que abriu o placar para a sua equipe com apenas 49 segundos de jogo, tornando-se o segundo gol mais rápido do clube espanhol em toda a sua história de participações na Liga dos Campeões, e o terceiro gol mais rápido sofrido pela equipe inglesa na competição.

Segundo as estatísticas do Mister Chip, o gol mais rápido do Atlético de Madrid na era atual da Liga dos Campeões foi marcado por Conor Gallagher, com 28 segundos, diante do Real Madrid, em 2025, enquanto o gol de Barrios ficou na segunda posição, seguido pelo gol de Koke, com 1 minuto e 29 segundos, contra o Monaco, em 2018.

Por outro lado, o gol de Barrios ocupou a terceira posição entre os gols mais rápidos sofridos pelo Manchester United na história da competição, atrás do gol de Alessandro Del Piero com a Juventus, em 1997, que saiu aos 20 segundos, e do gol de Christian Giménez com o Basel, em 2002, aos 31 segundos.

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O gol de Sonny Anderson com o Barcelona diante do Manchester United, em 1998, marcado aos 51 segundos, aparece na quarta posição da lista.