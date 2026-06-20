Cody Jackbo brilhou com a seleção da Holanda, marcando dois gols na goleada sobre a Suécia (5 a 1), neste sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Os dois gols do astro do Liverpool tiveram um valor histórico, já que elevaram sua contagem para 5 gols na fase de grupos da Copa do Mundo, igualando o recorde do lendário Robin van Persie como o jogador holandês com mais gols marcados na fase de grupos da Copa do Mundo, segundo a rede de estatísticas “Opta”.

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A Holanda marcou 5 gols em uma partida da Copa do Mundo pela primeira vez desde 13 de junho de 2014, contra a Espanha, quando os holandeses golearam o então atual campeão também por 5 a 1.









Nesse mesmo contexto, Crisêncio Somerville tornou-se o terceiro jogador da seleção holandesa a marcar gols em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo, depois de Memphis Depay e Cody Gakpo.

A Holanda havia estreado na atual edição da Copa do Mundo com um empate emocionante contra o Japão (2 a 2), enquanto a Suécia conquistou uma goleada sobre a Tunísia (5 a 1).



