O Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, conquistou uma vitória histórica sobre o visitante Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, pelo placar de 2 a 1, na noite desta segunda-feira, no estádio «Príncipe Mohammed bin Fahd», pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

A partida ganhou uma importância especial para o Al-Qadisiyah, que fez sua primeira aparição na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, iniciando sua aventura continental com uma vitória preciosa diante do Al-Wasl e tornando-se um dos clubes sauditas que conseguiram vencer em sua estreia na competição.

A partida contou com a presença de 7.013 torcedores nas arquibancadas do estádio «Príncipe Mohammed bin Fahd», de acordo com o que informou o jornal saudita «Asharq Al-Awsat», em um confronto marcado pela superioridade dos donos da casa e pela conquista dos três pontos.

O Al-Qadisiyah entrou na partida sob o comando de seu treinador Brendan Rodgers, com uma escalação que contou com: «Castells, Jihad, Nacho, Gaston, Al-Shamat, Veigl, Turki, Reinders, Musaab, Al-Qahtani e Julián Quiñones».

Em contrapartida, o Al-Wasl começou o jogo sob o comando de seu treinador Rui Vitória, com uma escalação que contou com: «Horkas, Abdul Rahman Amer, Silva, Boufetini, Malheiro, Bobola, Sidibé, Palacios, Jiménez, Serginho e Mehdi Taremi».

O Al-Qadisiyah esperou até o minuto 57 para abrir o placar, quando seu atacante mexicano Julián Quiñones escreveu seu nome na história continental do clube, ao marcar o primeiro gol da equipe em sua história de participações na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O gol saiu depois que Christopher Bonsu Baah enviou um cruzamento preciso dentro da área, para o qual Quiñones se elevou e finalizou de cabeça com força, balançando as redes do goleiro Dinko Horkas, decretando a vantagem do Al-Qadisiyah por um a zero.

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O Al-Qadisiyah não deu ao seu adversário a chance de recuperar o fôlego, pois conseguiu ampliar sua vantagem apenas quatro minutos depois, mais precisamente no minuto 61, quando o atacante italiano Mateo Retegui conseguiu marcar o segundo gol.

Retegui recebeu um passe de seu companheiro Mohammed Abu Al-Shamat, antes de colocar a bola nas redes do Al-Wasl, dando à sua equipe uma vantagem confortável e aumentando o sofrimento da equipe emiradense durante os minutos restantes do confronto.

O Al-Wasl tentou voltar à partida durante os minutos finais e conseguiu marcar seu primeiro gol no sexto minuto do tempo acrescido, por meio de seu jogador Leandro Spadacio.

O gol saiu depois que Spadacio recebeu um passe distinto de seu companheiro Pedro Malheiro, colocando a bola nas redes do Al-Qadisiyah e dando à sua equipe uma esperança tardia de voltar ao clima do confronto.

Apesar do gol tardio, o Al-Qadisiyah manteve sua vantagem e decidiu a partida a seu favor, saindo com uma vitória histórica em sua primeira aparição na competição continental.

Cada equipe disputa oito partidas durante a fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, sendo que os oito melhores clubes de cada região avançam às oitavas de final.

As fases finais da competição serão completadas na Arábia Saudita, onde os clubes participantes buscam dar continuidade à sua jornada continental e chegar o mais longe possível na edição atual do torneio.

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