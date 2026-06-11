Em vídeo... Infantino choca a Europa: o Catar foi o melhor país anfitrião da Copa do Mundo

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), elogiou a organização do Catar para a Copa do Mundo de 2022.

Infantino afirmou, em declarações à rede de canais BeIN Sports, à margem da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México: “Estou ciente das crises da edição atual”.

E acrescentou: “É uma honra estar no histórico estádio da Cidade do México, que testemunhou a consagração de Pelé e Maradona”.

E continuou: “Mais de 6 bilhões de pessoas assistem à Copa do Mundo, e as coisas estão indo muito bem no momento”.

Infantino destacou: “A comissão organizadora se empenhou ao máximo para dar andamento às coisas, e resolvemos os problemas que surgiram na edição atual”.

Ele explicou: “O melhor país que já sediou a Copa do Mundo? O Catar. Já a edição atual será histórica, pois há muitas seleções candidatas à vitória, e talvez seja coroada uma equipe que não imaginávamos que fosse conquistar o título”.

Ao longo de 23 edições da Copa do Mundo, a Europa conquistou o direito de sediar o torneio 11 vezes, a última delas em 2018, na Rússia.