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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo... Imagem cinematográfica de um jogador do Canadá após a grave lesão de seu companheiro de equipe

N. Saliba
I. Kone
Canadá x Catar
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Saliba marcou logo após entrar em campo

A partida entre Catar e Canadá teve um momento dramático, após o quarto gol dos anfitriões, marcado por Nathan Saliba, na manhã desta sexta-feira, horário de Greenwich, no âmbito das disputas do Grupo B da Copa do Mundo de 2026.

O Canadá goleou o Catar por 6 a 0, assumindo a liderança do grupo com 4 pontos, à frente da Suíça, segunda colocada, por diferença de gols, enquanto o Catar permaneceu com apenas um ponto, na quarta e última posição, atrás da Bósnia, terceira colocada.

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O início do segundo tempo foi doloroso para a seleção do Catar, que sofreu um novo golpe aos 54 minutos — após a expulsão de Hammam Al-Amin aos 33 minutos — quando seu jogador Asim Madbou também recebeu um cartão vermelho direto, após uma entrada violenta contra o canadense Ismail Koné, que saiu de campo carregado em uma maca sob os aplausos da torcida.

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A lesão de Koné parecia grave, já que sua perna parecia ter sofrido uma fratura, enquanto os jogadores do Canadá colocavam as mãos na cabeça e, a princípio, tentavam confrontar Madbou.

No entanto, o jogador do Catar demonstrou estar profundamente abalado com a lesão de Koné, o que fez com que os jogadores adversários demonstrassem solidariedade e o consolassem enquanto ele saía de campo expulso.

Aos 64 minutos, o reserva Nathan Saliba, que entrou no lugar do lesionado Ismail Koné, marcou o quarto gol dos canadenses em uma cobrança direta de falta.

Logo após marcar o gol, Saliba comemorou levantando a camisa de Koné bem alto, em sinal de solidariedade ao companheiro lesionado, que havia entrado em seu lugar apenas alguns minutos antes — cena que recebeu muitos elogios nas redes sociais.


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