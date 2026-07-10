Em vídeo... Ibrahim Hassan: O Egito foi eliminado por culpa de alguém... e pedimos desculpas à torcida

Ibrahim Hassan, técnico da seleção egípcia, enviou uma mensagem de desculpas à torcida egípcia após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, às mãos da Argentina.

A seleção egípcia foi recebida com uma cerimônia oficial e uma recepção popular ao chegar ao país, na manhã desta sexta-feira.

Ibrahim Hassan declarou ao canal On Sport: “Agradeço à torcida pelo grande apoio que recebemos durante as partidas do torneio; sempre sentimos a confiança deles em nossas capacidades”.

Ele acrescentou: “A seleção egípcia merece mais do que conquistou, mas, infelizmente, enfrentamos circunstâncias alheias à nossa vontade, apesar de não termos falhado em nada”.

E continuou: “Estávamos à frente da Argentina por dois gols a zero e poderíamos ter seguido em frente, não fossem os graves erros de arbitragem que todos testemunharam, os quais revelaram a verdade ao mundo, depois que fomos eliminados por intervenção externa”.

Ibrahim Hassan destacou: “Durante nossa partida, encontramos muitas pessoas se desculpando conosco pelo que aconteceu e reafirmando seu apoio. Nunca antes uma seleção recebeu tanto solidariedade mundial e saiu da competição de forma tão honrosa”.

Ele acrescentou: “Também gostaria de agradecer aos egípcios que moram no exterior, sejam adultos ou crianças, pois o futebol e o esporte em geral desempenham um papel importante na consolidação do sentimento de pertencimento ao Egito entre os filhos dos egípcios no exterior”.

E concluiu: “Nossa mensagem aos jogadores do Egito na Copa do Mundo sempre foi para que não parassem nesta etapa e continuassem trabalhando com confiança no que fazem. Além disso, a comissão técnica envidou um esforço enorme; Hossam Hassan cuidava de todos os mínimos detalhes e estudava os adversários continuamente, e todos se empenharam ao máximo”.