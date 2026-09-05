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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: Ibañez abre fogo contra a torcida do Al Ahly: eles jogavam contra nós!

R. Ibanez
A. Bondarenko
Al Qadsiah x Al-Ahli
Al Qadsiah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Brasil
Ucrânia
Arábia Saudita

O zagueiro brasileiro saiu com uma mensagem de raiva

O brasileiro Roger Ibañez, zagueiro do Al-Ahli, da Arábia Saudita, abriu fogo contra a torcida do time, após a goleada sobre o Al-Riyadh na Roshn League, considerando que eles jogaram contra "o Al-Ahli".

O Al-Ahli venceu o Al-Riyadh pelo placar de 5 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite da última sexta-feira, no estádio Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, pela quinta rodada da Roshn League saudita.

Ibañez afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat" após a partida: "As coisas estão bem, e o Al-Ahli está bem, mas a única coisa sobre a qual posso falar é a torcida".

E acrescentou: "Nós, dentro de campo, lutamos pelo time, todos juntos, e é isso que fazemos dentro de campo, mas quando a torcida não está do nosso lado, e a nossa torcida começa a soltar vaias, isso não é bom para nós".

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E concluiu: "Como eu disse, eles sempre nos apoiam, e espero que continuem conosco. Eu já disse antes que eles são o décimo segundo jogador dentro de campo, mas hoje jogaram contra nós".

Ibañez se refere às vaias que a torcida direcionou ao ucraniano Artem Bondarenko, meio-campista do Al-Ahli vindo do Shakhtar Donetsk, e que não cessaram do início ao fim da partida.

O zagueiro brasileiro havia expressado seu descontentamento ao deixar o campo no intervalo, enquanto o time vencia por três a zero, por causa da insistência da torcida em soltar vaias contra Bondarenko.

Vale lembrar que a torcida do Al-Ahli havia lançado anteriormente uma campanha para impedir a contratação do meio-campista ucraniano, sob a alegação da necessidade de um jogador melhor no meio-campo, antes de o clube insistir em contratá-lo no fim.

Aquela negociação provocou a ira da torcida, especialmente contra o ex-diretor esportivo português Rui Pedro Braz, antes que fosse anunciada sua saída do cargo na última quinta-feira.

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