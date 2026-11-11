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حسين لبيب ـ الجمعية العمومية Zamalek
Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: Hussein Labib revela os bastidores da empresa de futebol do Zamalek e o motivo da contestação à arbitragem do Ahly

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Hussein Labib, presidente do Zamalek, revelou vários bastidores interessantes relacionados ao clube branco, especialmente no que diz respeito à empresa de futebol, bem como ao clássico contra o rival tradicional Al Ahly.

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Hussein Labib concedeu uma rara entrevista, após uma longa ausência, ao jornalista Ibrahim Abdel Gawad, pelo canal "On Sport", para responder a diversos questionamentos que rondavam a cabeça da torcida do Zamalek no último período.

Os bastidores da empresa de futebol do Zamalek

De início, Hussein Labib falou sobre o motivo de ter rejeitado o lançamento da empresa de futebol no fim da temporada passada, antes de voltar atrás e aprová-la no começo da temporada atual.

O presidente do Zamalek disse a respeito: "No fim da temporada passada, a ideia da empresa de futebol nos foi apresentada, na época em que o antigo diretor esportivo John Edward estava presente, e aquele não era o momento adequado".

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E acrescentou: "Naquele momento, tínhamos apenas uma proposta para a empresa de futebol, e eu queria chegar às melhores propostas, por meio de uma avaliação de algumas atividades do futebol, e não havia qualquer motivo para pressa".

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E completou: "O que foi dito de que a proposta partiu de John Edward, e que o objetivo dele era controlar o Zamalek, não é verdade; o diretor esportivo teve um desempenho cujo resultado foi a conquista do título do Campeonato Egípcio".

E prosseguiu: "Tenho a sorte de ter meu nome ligado à conquista do Campeonato Egípcio na temporada passada, porque foi algo milagroso, já que os mais otimistas desejavam apenas a participação do time nas competições africanas".

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Em outro âmbito, Labib disse: "Não há venda do Zamalek, pois ninguém pode avaliar o clube, mas toda a ideia está na transferência de alguns ativos ligados à atividade do futebol, representados pela equipe principal, pela categoria de base, pelas academias, pelos patrocínios e pelas receitas".

E continuou: "Esses ativos serão transferidos do Zamalek para a empresa de futebol, que então passa a trabalhar no marketing desses ativos, e isso é algo necessário por conta do déficit financeiro, sendo o objetivo final conquistar títulos".

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E ressalvou: "Até agora, não há qualquer compromisso com ninguém no mundo a respeito da empresa de futebol, e não existe um percentual específico acordado com qualquer investidor".

E esclareceu: "O que preferimos, sem dúvida alguma, é que o Zamalek seja o detentor do maior percentual na empresa de futebol, de modo que nenhum investidor isoladamente tenha um percentual maior do que o que o Zamalek possui".

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E detalhou: "Quanto maior o número de investidores, melhor para o Zamalek, e o objetivo final é criar a empresa de futebol de forma adequada, quer isso aconteça no meu mandato ou mesmo depois da minha saída".

A contestação contra a arbitragem do clássico

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O presidente do Zamalek também falou sobre o motivo da contestação contra a arbitragem do clássico diante do rival tradicional Al Ahly, apesar da defesa dos árbitros egípcios antes do início da temporada atual do campeonato.

Labib disse a respeito: "O primeiro comunicado tinha como objetivo elogiar os árbitros egípcios competentes, a fim de desenvolver e aprimorar esses árbitros, e esse é o nosso papel patriótico".

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E acrescentou: "Nos sentimos injustiçados em algumas partidas, por conta da tomada de decisões diferentes em cada jogo em relação ao outro, por isso exigimos que a arbitragem use o mesmo critério, sem dois pesos e duas medidas".

E, sobre a possibilidade de solicitar árbitros estrangeiros, respondeu: "Cada caso é um caso; não sabemos se solicitaremos árbitros estrangeiros no futuro, mas, enquanto isso for um direito nosso, podemos utilizá-lo caso seja necessário".