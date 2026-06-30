Em vídeo... Hussein Abdelghani: O Marrocos se tornou um adversário de peso... e a seleção da Holanda estava com medo dele

Hussein Abdul Ghani, ex-jogador de futebol saudita, elogiou a seleção do Marrocos após sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, ao derrotar a seleção da Holanda.

A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo na madrugada desta terça-feira, após vencer a Holanda nos pênaltis, já que o jogo terminou empatado em 1 a 1 ao final do tempo regulamentar e da prorrogação.

Abdul Ghani afirmou, em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “Desde o início da Copa do Mundo, já esperávamos isso de uma seleção que possui grande potencial, mentalidade vencedora e muita confiança, como a seleção marroquina”.

Ele explicou: “Assistimos a uma partida excepcional da seleção marroquina, que jogou de igual para igual com a Holanda e agora é vista como uma adversária de peso, e não apenas como uma participante. O que aconteceu não foi surpresa para ninguém que acompanha o futebol e o entende bem”.

E acrescentou: “A seleção do Marrocos jogou com seu estilo; ao contrário, foi a seleção da Holanda que mudou sua forma de jogar, adotando um estilo defensivo desde o início da partida, dominada pela cautela, pelo respeito e até mesmo pelo medo da seleção do Marrocos”.

E concluiu: “Vimos um estranho recuo da seleção holandesa e uma superioridade psicológica e técnica dos jogadores marroquinos em campo em relação aos seus adversários holandeses”.