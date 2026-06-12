Em vídeo... Hussein Abdelghani: O Marrocos carrega as esperanças de todos os árabes... e a seleção da Argélia se assemelha a ele

Hussein Abdul Ghani, ex-jogador de futebol saudita, elogiou a seleção marroquina, considerando que ela carrega as esperanças de todos os árabes na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção marroquina disputará a Copa do Mundo de 2026 menos de quatro anos após seu feito histórico na Copa do Mundo de 2022, quando se tornou a primeira seleção árabe e africana a chegar às semifinais, antes de terminar o torneio em quarto lugar.

Abdul Ghani disse em declarações ao programa “Nadina”, no canal “MBC 1”: “Tenho uma mensagem para a seleção marroquina: seus jogadores devem saber que as esperanças de todos os árabes estão depositadas neles, e não apenas dos marroquinos”.

E acrescentou: “Eles nos deixaram ansiosos com o que apresentaram na última Copa do Mundo, já que o quarto lugar nos deixou muito ansiosos por eles, e as esperanças depositadas neles se tornaram diferentes”.

A seleção marroquina joga no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado das seleções do Brasil, da Escócia e do Haiti, e inicia sua trajetória na Copa do Mundo enfrentando a seleção latino-americana, na madrugada de domingo.

Além disso, o ícone do futebol saudita elogiou a seleção da Argélia, considerando que ela se assemelha à seleção marroquina por possuir grandes talentos nas principais ligas do mundo.

Ele explicou: “A seleção da Argélia possui jogadores de alto nível, assim como a seleção marroquina, cujos jogadores atuam nas maiores ligas do mundo e possuem grande potencial para chegar longe na Copa do Mundo”.

E concluiu: “A possibilidade de classificação das melhores seleções que ficarem em terceiro lugar abre a chance para as seleções avançarem sem dificuldades, mesmo que as seleções adversárias no grupo não sejam fáceis”.

Vale lembrar que a seleção da Argélia está no Grupo 10 da fase final da Copa do Mundo de 2026, ao lado das seleções da Argentina, Áustria e Jordânia, e estreia no torneio enfrentando o atual campeão mundial na madrugada da próxima quarta-feira.