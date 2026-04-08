Em vídeo... Hussein Abdelghani: O Al-Ahli foi massacrado pelo Al-Fayha... e o que aconteceu foi um desastre

Hussein Abdul Ghani, lenda do Al-Ahli, lançou um ataque feroz contra o árbitro da partida contra o Al-Fayha na Liga Roshen da Arábia Saudita, afirmando que a equipe foi prejudicada.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1, durante a partida que os colocou frente a frente na quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, na 29ª rodada da Liga Roshen.

A partida contou com várias decisões arbitrais controversas, o que levou o Al-Ahli a emitir um comunicado contundente criticando o árbitro da partida e exigindo que fosse divulgado o que ocorreu entre ele e o árbitro de vídeo durante essas situações.

Abdul Ghani disse em declarações ao programa “Nadina”: “O que aconteceu com o Al-Ahli foi um desastre. A equipe está preparada desde o início da temporada e vem apresentando um ótimo desempenho, e então você tira dela o direito de competir, seja de forma intencional ou não.”

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Ele acrescentou: “Culpo a diretoria do Al-Ahly por não ter solicitado árbitros estrangeiros para apitar a partida em benefício do clube, pois a equipe disputa jogos que se assemelham a finais; portanto, o árbitro deve ter um alto grau de responsabilidade”.

E continuou: “Vejo que o Al-Ahly foi prejudicado, e a equipe sofreu muitos erros ao longo da temporada, o que gera uma certa pressão sobre os jogadores e os faz sentir que não estão recebendo o que lhes é devido”.

E concluiu: “O Al-Ahli foi privado da vitória. Embora não tenha apresentado o desempenho técnico esperado, houve dois pênaltis que não foram marcados a seu favor; sobre o primeiro, dá para discutir, mas quanto ao segundo, não há o que fazer”.

Vale lembrar que o empate complicou a situação do Al-Ahli na disputa pelo título da Liga Roshen, já que o time ficou 4 pontos atrás do líder Al-Nasr, que disputou uma partida a menos, e 2 pontos atrás do Al-Hilal, que ocupa a segunda posição.