Em vídeo... Hossam Hassan: Não joguei para empatar contra o Irã... e não tenho medo de enfrentar o Brasil e a Argentina

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, afirmou que não jogou para empatar na partida contra o Irã na Copa do Mundo de 2026, ressaltando que não tem medo de enfrentar nenhum dos gigantes do torneio.

A seleção egípcia conquistou um valioso empate contra a Irã por 1 a 1 na manhã deste sábado, na última rodada do Grupo 7, garantindo a classificação em segundo lugar com 5 pontos, atrás da Bélgica, líder do grupo, por diferença de gols.

A seleção dos Faraós enfrentará a Austrália na noite da próxima sexta-feira nas oitavas de final do torneio e, caso se classifique, enfrentará o vencedor do confronto entre Argentina e Cabo Verde.

Hossam Hassan foi questionado na coletiva de imprensa após a partida se a seleção egípcia havia jogado para empatar desde que Mohamed Salah saiu de campo por lesão no segundo tempo.

Hassan respondeu: “Fomos a melhor equipe em campo, tanto com a presença de Salah quanto após sua substituição. Dominamos a partida até a lesão de Ahmed Fattouh e estávamos mais próximos da vitória”.

E acrescentou: “Jogamos para conquistar a vitória e fizemos de tudo. Não pensei no próximo adversário; se enfrentarmos o Brasil, a Alemanha, a Argentina ou até mesmo a Bélgica pela segunda vez, não teremos medo”.

O técnico egípcio ressaltou que todas as seleções que chegaram à Copa do Mundo são fortes, e que a seleção da Austrália chegou às oitavas de final, o que é uma prova de sua força.

E concluiu suas declarações a esse respeito dizendo: “Qualquer time que já estivesse classificado antes da partida poderia ter jogado de forma defensiva, mas nós não fizemos isso”.

Sobre o impacto das lesões que afetaram o elenco, ele comentou: “Estamos sofrendo com várias lesões, mas se eu tivesse medo da ausência de qualquer jogador, diria que não sou capaz de treinar a seleção; tenho grandes jogadores que podem compensar as ausências”.

Mohamed Salah e Ahmed Fathou se lesionaram na partida de hoje, além das lesões de Hossam Abdel-Majeed e Hamdi Fathi na partida contra a Nova Zelândia.

Além disso, foi confirmada a ausência de Muhannad Lashin na partida contra a Austrália devido à suspensão.

Sobre o motivo de sua prostração após a anulação do gol do Irã nos acréscimos do segundo tempo por impedimento, ele disse: “À primeira vista, percebi que havia uma falta a favor de Mustafa Shubair, bem como um impedimento de um jogador iraniano, e me prostei em agradecimento a Deus após a anulação do gol, pois recuso-me a aceitar a derrota e porque busquei a classificação sem nenhuma derrota”.