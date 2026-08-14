O Al-Hilal escapou da primeira armadilha da nova temporada da Roshn Saudi League (2026-2027), graças a um hat-trick de pênaltis.

O Al-Hilal venceu o Al-Faisaly pelo placar de 4 a 2, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, na primeira rodada da Roshn League.

O curioso é que o Al-Hilal marcou apenas um único gol em jogada aberta, o segundo, por meio do ponta brasileiro Malcom, aos 26 minutos de partida.

Por outro lado, o atacante francês Karim Benzema marcou o primeiro gol do "Líder" aos 19 minutos, de pênalti, e o meio-campista português Rúben Neves marcou o terceiro e o quarto gols aos 28 e aos 82 minutos, também de pênaltis.

Apesar de ter encerrado o primeiro tempo à frente por 3 a 0, o Al-Hilal quase perdeu a partida, depois que o Al-Faisaly marcou dois gols consecutivos, por meio de Alexander Mendy e Théo Bongonda, aos 59 e aos 64 minutos.

Assim, o Al-Hilal conquista os primeiros 3 pontos na nova temporada da Roshn League, assumindo a liderança da classificação, pelo saldo de gols marcados sobre o Al-Qadsiah, segundo colocado.

Por outro lado, o Al-Faisaly, recém-promovido à Roshn League, fracassou em seu primeiro teste na competição, ocupando a décima sétima posição sem nenhum ponto, pelo saldo de gols marcados sobre o Al-Shabab, último colocado.