Em vídeo: Harry Kane estraga a alegria de Baturina... e frustra os croatas pela segunda vez

Em uma noite de Copa do Mundo cheia de emoção, Martin Batorina roubou a cena ao marcar o primeiro gol de empate da Croácia, antes que Harry Kane respondesse com contundência e marcasse o segundo gol da Inglaterra, frustrando a reação dos “Fogosos” e devolvendo a vantagem aos “Três Leões” na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
O gol de empate da Croácia saiu aos 37 minutos, marcado por Martin Batorina, após uma jogada tática bem organizada liderada por Petar Sosić, depois que Harry Kane abriu o placar para os ingleses em um pênalti.
Susić recebeu a bola no meio-campo e avançou com confiança antes de dar um passe em profundidade inteligente que furou a defesa da Inglaterra; Baturina, que vinha por trás, encontrou a bola e chutou direto no canto esquerdo do goleiro, levando o jogo de volta ao empate e acendendo o entusiasmo da torcida croata.
A Inglaterra não deu à anfitriã mais do que sete minutos para comemorar, pois, aos 44 minutos, Declan Rice recuperou a bola no meio-campo e deu um passe longo preciso por trás dos zagueiros.
Harry Kane recebeu o passe decisivo com maestria, dominou a bola com o peito dentro da área e, em seguida, disparou um chute rasteiro que se alojou no canto oposto, marcando seu segundo gol na partida e estragando a alegria dos croatas antes do fim do primeiro tempo.