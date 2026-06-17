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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo: Harry Kane estraga a alegria de Baturina... e frustra os croatas pela segunda vez

H. Kane
L. Modric
Inglaterra
Copa do Mundo
Inglaterra x Croácia
Croácia
M. Baturina
England
Croácia
EUA

Uma noite de Copa do Mundo cheia de emoção!

Em uma noite de Copa do Mundo cheia de emoção, Martin Batorina roubou a cena ao marcar o primeiro gol de empate da Croácia, antes que Harry Kane respondesse com contundência e marcasse o segundo gol da Inglaterra, frustrando a reação dos “Fogosos” e devolvendo a vantagem aos “Três Leões” na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O gol de empate da Croácia saiu aos 37 minutos, marcado por Martin Batorina, após uma jogada tática bem organizada liderada por Petar Sosić, depois que Harry Kane abriu o placar para os ingleses em um pênalti.

Susić recebeu a bola no meio-campo e avançou com confiança antes de dar um passe em profundidade inteligente que furou a defesa da Inglaterra; Baturina, que vinha por trás, encontrou a bola e chutou direto no canto esquerdo do goleiro, levando o jogo de volta ao empate e acendendo o entusiasmo da torcida croata.

A Inglaterra não deu à anfitriã mais do que sete minutos para comemorar, pois, aos 44 minutos, Declan Rice recuperou a bola no meio-campo e deu um passe longo preciso por trás dos zagueiros. 

Harry Kane recebeu o passe decisivo com maestria, dominou a bola com o peito dentro da área e, em seguida, disparou um chute rasteiro que se alojou no canto oposto, marcando seu segundo gol na partida e estragando a alegria dos croatas antes do fim do primeiro tempo.

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