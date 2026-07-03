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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: Hani balança a rede dos Faraós com uma jogada característica... e repete um recorde negativo após 60 anos

Austrália x Egito
Austrália
Egito
Copa do Mundo
M. Hany
Austrália
Egito
EUA

O Egito abriu o placar com um gol de Imam Ashour

A partida entre o Egito e a Austrália, disputada nesta sexta-feira à noite no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, registrou um novo recorde histórico, depois que Mohamed Hani marcou um gol contra na baliza dos Faraós aos 55 minutos.

Com esse gol, o número de gols contra na atual edição da Copa do Mundo subiu para 13 (um recorde).

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Além disso, Mohamed Hani se tornou o segundo jogador na história da Copa do Mundo a marcar dois gols contra, depois do búlgaro Ivan Vutsov na edição de 1966, segundo a rede de estatísticas “Opta”.

O craque do Al-Ahly, do Egito, havia marcado seu primeiro gol contra no torneio, durante o empate (1 a 1) com a Bélgica na primeira rodada da edição atual.

Os Faraós abriram o placar contra a Austrália com um cabeceio de Imam Ashour, após cruzamento de Karim Hafez, aos 13 minutos, antes que os “Cangurus” empatassem com um gol contra.



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