A partida entre o Egito e a Austrália, disputada nesta sexta-feira à noite no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, registrou um novo recorde histórico, depois que Mohamed Hani marcou um gol contra na baliza dos Faraós aos 55 minutos.

Com esse gol, o número de gols contra na atual edição da Copa do Mundo subiu para 13 (um recorde).

Leia também

Vídeo: forte discussão entre Ibrahim Hassan e a segurança do hotel dos Faraós

A FIFA estuda mudar a data da Copa do Mundo... e surgem dúvidas sobre o calor no Marrocos

Além disso, Mohamed Hani se tornou o segundo jogador na história da Copa do Mundo a marcar dois gols contra, depois do búlgaro Ivan Vutsov na edição de 1966, segundo a rede de estatísticas “Opta”.

O craque do Al-Ahly, do Egito, havia marcado seu primeiro gol contra no torneio, durante o empate (1 a 1) com a Bélgica na primeira rodada da edição atual.

Os Faraós abriram o placar contra a Austrália com um cabeceio de Imam Ashour, após cruzamento de Karim Hafez, aos 13 minutos, antes que os “Cangurus” empatassem com um gol contra.







