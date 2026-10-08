Se havia alguma dúvida sobre o nível de comprometimento dos jogadores do Manchester City, em meio ao caso envolvendo o clube inglês e sua condenação por cometer infrações financeiras na Premier League, o craque da equipe, Erling Haaland, foi um dos primeiros a se pronunciar.

O jornal AS publicou as declarações de Haaland, durante uma entrevista aos meios de comunicação oficiais do clube, antes do confronto dos Citizens contra o Liverpool no estádio de Anfield.

Haaland, sem fazer nenhum comentário sobre a decisão da comissão independente que condenou oficialmente o Manchester City, falou sobre o seu vínculo com o clube.

O atacante norueguês afirmou: "Este lugar significa muito para mim, e o Reino Unido de forma geral. Minha família morou aqui durante 10 anos. É um lugar especial para nós".

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E acrescentou: "O Manchester City significa muito para mim, assim como a torcida significa muito para mim. Eu mesmo sou torcedor do clube e sinto que pertenço a eles".

E ressaltou: "Precisamos permanecer unidos, apoiar uns aos outros e ser positivos. Aconteça o que acontecer na vida, temos sempre que sorrir, ser positivos, olhar para a frente e tentar vencer as partidas de futebol e aproveitar o momento".

Segundo informou o jornalista David Ornstein, não existem cláusulas de rebaixamento nos contratos dos jogadores do Manchester City, porque nunca imaginaram que esse dia chegaria, depois de terem sempre reafirmado sua inocência nesse caso.

A visita dos comandados do treinador Enzo Maresca ao estádio de Anfield, marcada para o próximo domingo, será a primeira aparição do City após a revelação de sua condenação na investigação relacionada à Premier League.

Haaland disse: "Jogar contra o Liverpool é sempre algo especial. As partidas lá, em Anfield, são sempre especiais. Eu já venci lá, empatei e também perdi lá".

E explicou: "Cada partida da Premier League é diferente, e toda partida contra o Liverpool é sempre especial. Acho que a torcida do Manchester City vai aproveitar o momento".











