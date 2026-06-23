Em vídeo: Graças ao gol de Ronaldo... a Copa do Mundo de 2026 registra um momento histórico

A edição da Copa do Mundo de 2026 bateu um recorde histórico na competição, devido à grande quantidade de gols marcados pelas seleções participantes, mesmo antes da conclusão da segunda rodada da fase de grupos.

O gol de Cristiano Ronaldo, capitão da Portugal, o segundo (terceiro da equipe) contra o Uzbequistão na partida desta quarta-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 11, é o 137º gol da edição atual do torneio até o momento (após 45 partidas).

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, a edição de 2026 tornou-se a que registrou mais gols na fase de grupos de todos os tempos.

A edição atual superou o recorde anterior, que pertencia à Copa do Mundo de 2014, quando foram marcados 136 gols em 48 partidas.

O placar aumentou após o gol de Ronaldo, quando Abdulvahid Nemetov, goleiro do Uzbequistão, marcou um gol contra acidentalmente em seu próprio gol, enquanto Rafael Leão marcou o quinto gol da Portugal, encerrando a partida com o placar de 5 a 0 a favor da seleção europeia.

E o total ainda deve aumentar nas partidas restantes da fase de grupos, após o aumento do número de seleções para 48 e, consequentemente, do número de partidas.

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