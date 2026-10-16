Em vídeo: gol salvador de Nasser Mansi livra o Zamalek da armadilha do Exército de Ruanda

Em um cenário dramático, o Zamalek arrancou uma vitória nos acréscimos e preciosa no coração da capital Kigali, ao superar o anfitrião Rwanda Army por 1 a 0, com gol aos 89 minutos, no jogo de ida das oitavas de final (fase de 32) da Liga dos Campeões da África, colocando um pé na fase de grupos.

A partida, que parecia caminhar para um frustrante empate sem gols, virou em um instante uma vitória heroica, com dois protagonistas: o goleiro El Mahdy Soliman, que manteve a meta intacta, e o reserva Nasser Mansi, que se recusou a voltar de mãos vazias.

Primeiro tempo em branco: chances em série e desperdício estranho

A partida começou rápida e emocionante. Aos 7 minutos, o Rwanda Army desperdiçou sua primeira chance, e o Zamalek respondeu rapidamente com um frente a frente perdido por Oday Dabbagh aos 10 minutos, seguido de outra oportunidade clara desperdiçada por Shikabala aos 14.

Com o passar do tempo, o perigo ruandês começou a crescer, e El Mahdy Soliman se destacou como o primeiro herói do Zamalek, defendendo com brilhantismo um chute forte aos 26 minutos e, em seguida, salvando um frente a frente completo com uma defesa aos 33.

Omar Gaber tentou decifrar o código com um chute aos 41 minutos, afastado pela defesa ruandesa, e o primeiro tempo terminou no empate sem gols.





Segundo tempo maluco: gol anulado e gol feito perdido

No início do segundo tempo, a equipe ruandesa manteve a pressão, e seu atacante chutou por cima do travessão aos 51 minutos, antes de chegar o momento mais emocionante, aos 53, quando o Army marcou um gol anulado pelo árbitro por impedimento.

A comissão técnica do Zamalek interveio aos 57 minutos com uma substituição dupla, com as saídas de Abdallah El Said e Hossam Ashraf e as entradas de Mahmoud Gehad e Ishu para dar mais dinamismo ao ataque, e Fotouh quase abriu o placar aos 59, mas desperdiçou mais uma oportunidade.

Aos 74 minutos, o Army intensificou a pressão, e então veio a chance mais perigosa da partida, aos 79, quando o atacante do Army ficou completamente livre diante da meta vazia do Zamalek após uma saída equivocada de El Mahdy Soliman, mas chutou de forma extremamente estranha para fora, desperdiçando um gol que não se perde e dando ao Zamalek um beijo de vida.





Mansi diz a sua palavra

No momento em que todos já se preparavam para o empate, a punição do time branco veio dura. Aos 89 minutos, em um ataque bem organizado, apareceu o reserva Nasser Mansi para marcar o gol da vitória nos acréscimos, silenciar a torcida de Kigali e transformar o frustrante empate em um precioso triunfo fora de casa.

Com essa vitória, o Zamalek coloca um pé e meio na fase de grupos, bastando-lhe o empate com qualquer resultado na partida de volta, no Cairo, enquanto o Rwanda Army passa a precisar de uma vitória por dois gols de diferença para conseguir a surpresa.











