Em vídeo: Gol que demorou 4 anos para sair coloca Al-Haddos na história da Ásia na Copa do Mundo

Hassan Al-Haydos, estrela da seleção do Catar, entrou para a história do continente asiático na Copa do Mundo, graças a um gol que demorou quatro anos inteiros para ser marcado.

A seleção do Catar enfrentou a Bósnia, nesta quarta-feira, no estádio de Seattle, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos 42 minutos de jogo, Hassan Al-Haydos marcou o primeiro gol da seleção do Catar, ao desviar um cruzamento rasteiro para dentro do gol.

De acordo com a rede de estatísticas “Stats Foot”, Al-Haydos é o segundo jogador catariano a marcar na história da Copa do Mundo, depois de Mohamed Montari, que marcou um gol na derrota por 1 a 3 para o Senegal, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

Embora a seleção do Catar tenha marcado um gol no empate de 1 a 1 com a Suíça, na primeira rodada da fase de grupos desta Copa do Mundo, o gol foi contra.

De acordo com a conta de estatísticas “Mstershib” no site “X”, o astro catariano tornou-se o segundo jogador asiático mais velho a marcar um gol na história da Copa do Mundo, aos 35 anos e 195 dias.

Único a superá-lo é o iraniano Ramin Rezaian, que marcou contra a Nova Zelândia há apenas 9 dias, com 36 anos e 86 dias.