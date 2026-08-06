Gavi, jogador do Barcelona, cumpriu sua promessa após a vitória da Espanha na Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção espanhola assumiu o trono do futebol mundial pela segunda vez em sua história, depois de arrancar uma vitória dramática e preciosa diante da Argentina por um a zero, na final da Copa do Mundo de 2026, após uma partida maratonista que se estendeu à prorrogação no estádio "Nova York Nova Jersey".

O meio-campista do Barcelona havia prometido pintar o cabelo de rosa caso conquistassem o título, e de fato foi ao cabeleireiro para mudar seu visual.

O próprio Gavi compartilhou isso em sua conta no Instagram, anexando duas fotos do resultado de sua ousada mudança de visual.

"Um homem que cumpre a palavra", assim escreveu Gavi como legenda das duas fotos que mostram a nova cor de seu cabelo, especificamente o rosa claro.









Além da publicação de Gavi, seu cabeleireiro compartilhou detalhes da mudança de cor do cabelo do meio-campista do Barcelona.

O jogador não hesitou em raspar a cabeça antes de clarear o cabelo e pintá-lo de rosa. E logo Lamine Yamal comentou na publicação de Gavi com emojis de choro de rir.

Gavi ainda tem alguns dias de férias antes de se juntar ao Barcelona. Está previsto que o jogador andaluz, ao lado de seus companheiros de seleção, se integre ao centro de treinamento no dia 12 de agosto para iniciar os treinos de preparação para a nova temporada. Gavi chegará logo após sua participação na Copa do Mundo, brilhando com um novo visual ousado, em uma temporada na qual espera manter seu bom momento com o Barça.







