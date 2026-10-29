Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, revelou novidades sobre o projeto do grande Estádio Hassan II, em Benslimane, afirmando que as obras avançam em ritmo tranquilizador, com expectativa de conclusão do projeto no início de 2028, cerca de dois anos antes do início da Copa do Mundo de 2030, que será sediada pelo Marrocos em parceria com Espanha e Portugal.

Durante sua participação no programa "Saat Al-Saraha", do segundo canal marroquino "2M", Lekjaa falou sobre os avanços do projeto e sua importância na candidatura para sediar a final do Mundial, ressaltando que as ambições do Marrocos vão além da mera organização das partidas, abrangendo a promoção de uma ampla transformação urbana na região da Grande Casablanca.

Estádio com capacidade para 115 mil espectadores e um projeto que vai além do futebol

Lekjaa afirmou que o Estádio Hassan II, cuja capacidade chega a 115 mil espectadores, não será apenas uma instalação esportiva, mas parte de um projeto integrado de reestruturação do espaço urbano da Grande Casablanca, paralelamente ao desenvolvimento da infraestrutura e das redes de transporte.

O presidente da Federação Marroquina disse: "O Estádio Hassan II contribuirá para a reestruturação do espaço urbano da Grande Casablanca", apontando que o projeto será acompanhado do desenvolvimento de diversos meios de transporte, entre eles a rede de trens regionais rápidos e a linha de trens de alta velocidade.

E acrescentou: "Nos próximos anos, veremos a Grande Casablanca de uma forma diferente".

Data de conclusão do estádio e partidas antes do Mundial

Sobre o andamento das obras, Lekjaa demonstrou otimismo quanto à possibilidade de conclusão da construção do estádio no início de 2028, o que dará ao Marrocos tempo suficiente para aproveitar a instalação antes do início da Copa do Mundo.

Ele esclareceu que a conclusão antecipada do projeto permitirá à seleção marroquina disputar suas partidas no gramado do estádio antes do torneio mundial, além de poder beneficiar os clubes de Casablanca, com destaque para Wydad e Raja, somado à possibilidade de sediar outros grandes eventos.

Lekjaa disse: "É bom que a seleção nacional jogue neste estádio antes da Copa do Mundo".

Lekjaa revela seu argumento sobre a final do Mundial de 2030

No que diz respeito às chances de o Estádio Hassan II sediar a final da Copa do Mundo de 2030, Lekjaa fez questão de colocar a disputa em um contexto mais amplo do que a mera distribuição das partidas entre os três países organizadores.

Ele destacou que sediar a edição do centenário do Mundial carrega dimensões civilizacionais e humanas, evocando a mensagem real na qual o monarca marroquino Mohammed VI anunciou, a partir de Kigali, a organização do torneio de forma conjunta com Espanha e Portugal.

Ele esclareceu que o projeto se baseia no fortalecimento da memória compartilhada na bacia do Mar Mediterrâneo, na aproximação dos povos de suas duas margens e na consolidação dos valores de convivência e intercâmbio entre as gerações jovens.

Mas essa visão compartilhada não significa que o Marrocos abra mão de sua ambição de sediar a partida final, já que Lekjaa se apegou ao critério da capacidade do estádio como um fator essencial nessa candidatura.

O presidente da Federação Marroquina disse: "A final deve ser concedida ao estádio que possui a maior capacidade, e, no momento, esse é o Estádio Hassan II".

Com capacidade de 115 mil espectadores, o Marrocos aposta no projeto de Benslimane para reforçar suas chances de sediar a final, enquanto a definição do estádio que receberá a partida de encerramento permanece vinculada à decisão final sobre a distribuição das partidas do Mundial de 2030.