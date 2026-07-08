Em vídeo: foi espontâneo ou intencional? A reação do zagueiro argentino diante de Salah levanta dúvidas

A atitude de Cristian Romero, zagueiro da seleção argentina, em relação a Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, após o apito final da partida entre as duas equipes na Copa do Mundo de 2026, levantou dúvidas sobre se o jogador do Tottenham Hotspur teria pretendido provocar o ex-jogador do Liverpool.

A seleção dos Faraós esteve perto de causar uma grande surpresa ao eliminar o atual campeão nas oitavas de final, na noite de ontem, terça-feira.

No entanto, a seleção egípcia não conseguiu manter a vantagem de dois gols e foi eliminada após a derrota por 2 a 3.

A partida foi marcada por uma grande polêmica arbitral, com os jogadores da seleção egípcia e sua comissão técnica contestando as decisões do árbitro francês François Litxer.

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Após o apito final que selou a vitória da Argentina, Romero correu e comemorou a poucos passos de Salah, em uma cena que pareceu uma tentativa de provocar o astro egípcio, após os acontecimentos emocionantes da partida.

Por outro lado, Salah manteve a calma e não reagiu ao comportamento do zagueiro da seleção latino-americana.

Romeru foi o autor do primeiro gol da Argentina no Egito, gol que abriu caminho para a virada dos argentinos.