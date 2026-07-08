Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

Traduzido por

Em vídeo: “FIFA Zapata”... Sawiris acusa a FIFA de roubar a vitória do Egito contra a Argentina

Egito
Copa do Mundo
Argentina x Egito
Argentina
Egito
Argentina
EUA

Será que já começou a revolta contra a Federação Internacional de Futebol?

As redes sociais ficaram em polvorosa após o confronto entre Egito e Argentina na Copa do Mundo de 2026, mas o comentário que roubou a cena veio do empresário Naguib Sawiris, que não se limitou a demonstrar raiva, mas transformou-a em uma ironia mordaz dirigida diretamente à arbitragem e à FIFA.

Com o apito final do jogo entre os Faraós e o Tango, que terminou com vitória dos companheiros de Lionel Messi (3 a 2), explodiu uma onda de indignação, já que a atuação do árbitro francês François Litxer gerou ampla polêmica, após ele ter ignorado uma série de entradas violentas contra jogadores da seleção egípcia — o que o público árabe considerou um claro favoritismo a favor dos dançarinos do tango.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Suíça crest
Suíça
SUÍ

Naguib Sawiris entrou na discussão com seu estilo habitual. Ele republicou um vídeo que reúne as principais faltas violentas da Argentina que passaram impunes e comentou com ironia: “As evidências da palhaçada em áudio e imagem... Viva Zapata”.

O grito de “Viva Zapata” não é aleatório; trata-se de um grito revolucionário mexicano que significa “Viva Zapata”, em referência ao revolucionário Emiliano Zapata, que liderou os camponeses entre 1910 e 1920 na luta por justiça e pela distribuição de terras.

Sawiris utilizou esse slogan aqui para dizer implicitamente: o que aconteceu em campo exige uma revolução contra a injustiça arbitral e as regras da Federação Internacional de Futebol.

E não parou por aí: Sawiris endossou as declarações de Paul Scholes, lenda do Manchester United, que descreveu o ocorrido como um roubo evidente. Ele escreveu em apoio: “Você usou a descrição mais suave possível ao dizer: ‘Fomos roubados’”.

Assim, Sawiris transformou seu descontentamento em uma mensagem irônica à FIFA, afirmando que o futebol não é um palco para palhaçadas e que a torcida não ficará calada quando sentir que a balança está inclinada.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google