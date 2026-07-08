Em vídeo: “FIFA Zapata”... Sawiris acusa a FIFA de roubar a vitória do Egito contra a Argentina

As redes sociais ficaram em polvorosa após o confronto entre Egito e Argentina na Copa do Mundo de 2026, mas o comentário que roubou a cena veio do empresário Naguib Sawiris, que não se limitou a demonstrar raiva, mas transformou-a em uma ironia mordaz dirigida diretamente à arbitragem e à FIFA.

Com o apito final do jogo entre os Faraós e o Tango, que terminou com vitória dos companheiros de Lionel Messi (3 a 2), explodiu uma onda de indignação, já que a atuação do árbitro francês François Litxer gerou ampla polêmica, após ele ter ignorado uma série de entradas violentas contra jogadores da seleção egípcia — o que o público árabe considerou um claro favoritismo a favor dos dançarinos do tango.

Naguib Sawiris entrou na discussão com seu estilo habitual. Ele republicou um vídeo que reúne as principais faltas violentas da Argentina que passaram impunes e comentou com ironia: “As evidências da palhaçada em áudio e imagem... Viva Zapata”.

O grito de “Viva Zapata” não é aleatório; trata-se de um grito revolucionário mexicano que significa “Viva Zapata”, em referência ao revolucionário Emiliano Zapata, que liderou os camponeses entre 1910 e 1920 na luta por justiça e pela distribuição de terras.

Sawiris utilizou esse slogan aqui para dizer implicitamente: o que aconteceu em campo exige uma revolução contra a injustiça arbitral e as regras da Federação Internacional de Futebol.

E não parou por aí: Sawiris endossou as declarações de Paul Scholes, lenda do Manchester United, que descreveu o ocorrido como um roubo evidente. Ele escreveu em apoio: “Você usou a descrição mais suave possível ao dizer: ‘Fomos roubados’”.

Assim, Sawiris transformou seu descontentamento em uma mensagem irônica à FIFA, afirmando que o futebol não é um palco para palhaçadas e que a torcida não ficará calada quando sentir que a balança está inclinada.