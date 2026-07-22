O alemão Jens Wissing, novo treinador do Al-Ittihad, revelou o segredo por detrás da sua decisão de aceitar treinar a equipa na próxima temporada, isto após o primeiro jogo de preparação.

Wissing conduziu o Al-Ittihad à vitória no seu primeiro jogo de preparação no estágio realizado na cidade espanhola de Marbella, frente ao Orlando Pirates, da África do Sul, por 3-2.

Wissing afirmou, em declarações ao canal do Al-Ittihad no "YouTube" após a partida: "Foi fácil aceitar, porque recebemos muito apoio e ajuda de todas as pessoas que rodeiam a equipa, por isso foi muito fácil para nós".

E acrescentou: "Sentimo-nos muito bem por estarmos com esta equipa, é um grupo muito bom, sinto uma energia positiva muito boa, as últimas duas semanas correram muito bem".

Prosseguiu: "Já tivemos muitos treinos muito bons, os jogadores estão a melhorar bastante, e já vejo um grande passo em frente".

Quanto à vitória sobre o Orlando Pirates, o treinador alemão disse: "O primeiro jogo foi muito bom para nós, claro que nem tudo é perfeito, nem pode ser, mas há de facto muitos aspetos positivos".

Concluiu: "Os jogadores tentam aplicar as coisas de forma prática, seja aquilo de que falamos ou aquilo que fazemos no treino, por isso posso agora dizer que estou satisfeito".

Wissing assumiu o comando do Al-Ittihad com um contrato de duas temporadas, que termina em 2028, sucedendo ao treinador português Sérgio Conceição, que foi demitido do cargo após o final da temporada passada, na qual a equipa não conquistou qualquer título.