O marroquino Abde Ezzalzouli marcou um gol na vitória do Real Betis sobre o Osasuna (5-2), neste domingo, no estádio La Cartuja, em Sevilha, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.
Com o resultado, o Betis subiu para a terceira colocação da tabela, com 19 pontos, superando o Real Madrid, que tem 18 e caiu para a quarta posição.
Ezzalzouli fez o segundo gol do Betis aos 31 minutos, após receber um passe em profundidade de Juan "Cucho" Hernández, ficar cara a cara com o goleiro Aitor Fernández e finalizar com precisão para as redes.
Leia também
Bernabéu se revolta: vaias perseguem os jogadores do Real Madrid diante do Villarreal
Em vídeo: Diomande marca seu primeiro gol com o Real Madrid e Vinícius recebe cartão vermelho depois do gol
Ezzalzouli foi titular na equipe do técnico Manuel Pellegrini e permaneceu em campo até os 90+2 minutos, quando deu lugar ao jovem José Antonio Morante, que marcou o quinto gol aos 90+6, após passe de Héctor Bellerín.
Isco abriu o placar para o Betis de pênalti, aos 10 minutos, e Ezzalzouli fez o seu aos 31. No início do segundo tempo, o time andaluz ampliou com o terceiro gol, marcado contra pelo atacante visitante Ante Budimir.
O Osasuna respondeu com dois gols em poucos minutos: Budimir fez o primeiro e Raúl García acrescentou o segundo, deixando o placar em 3-2.
Mas Isco recolocou a diferença em dois gols ao marcar o quarto, aos 67 minutos, antes de Morante fechar a goleada nos acréscimos.