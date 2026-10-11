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Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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Em vídeo: Ezzalzouli lidera o Betis na ultrapassagem ao Real Madrid na tabela de LaLiga

Bétis x Osasuna
Bétis
Osasuna
La Liga
Bétis x Porto
Porto
Liga dos Campeões
A. Ezzalzouli
Espanha
Portugal
Marrocos

O time andaluz atropelou seus visitantes

O marroquino Abde Ezzalzouli marcou um gol na vitória do Real Betis sobre o Osasuna (5-2), neste domingo, no estádio La Cartuja, em Sevilha, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Betis subiu para a terceira colocação da tabela, com 19 pontos, superando o Real Madrid, que tem 18 e caiu para a quarta posição.

Ezzalzouli fez o segundo gol do Betis aos 31 minutos, após receber um passe em profundidade de Juan "Cucho" Hernández, ficar cara a cara com o goleiro Aitor Fernández e finalizar com precisão para as redes.

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Ezzalzouli foi titular na equipe do técnico Manuel Pellegrini e permaneceu em campo até os 90+2 minutos, quando deu lugar ao jovem José Antonio Morante, que marcou o quinto gol aos 90+6, após passe de Héctor Bellerín.

Isco abriu o placar para o Betis de pênalti, aos 10 minutos, e Ezzalzouli fez o seu aos 31. No início do segundo tempo, o time andaluz ampliou com o terceiro gol, marcado contra pelo atacante visitante Ante Budimir.

O Osasuna respondeu com dois gols em poucos minutos: Budimir fez o primeiro e Raúl García acrescentou o segundo, deixando o placar em 3-2.

Mas Isco recolocou a diferença em dois gols ao marcar o quarto, aos 67 minutos, antes de Morante fechar a goleada nos acréscimos.


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