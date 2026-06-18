Em vídeo: Expulsão dramática virou o jogo... Suíça goleia a Bósnia por 4 a 0 em partida emocionante

Em uma exibição ofensiva avassaladora, a seleção suíça goleou a bósnia por 4 a 1, na segunda rodada do Grupo B da fase final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que sofreu uma reviravolta dramática após a expulsão que virou o jogo de cabeça para baixo.

As duas seleções entraram em campo em busca da primeira vitória no torneio, após terem estreado com empates na primeira rodada; a Suíça empatou com o Catar em 1 a 1, enquanto a partida da Bósnia e Herzegovina contra o Canadá terminou em 1 a 1, em Toronto.

A Suíça dominou o jogo na maior parte do tempo e se destacou com uma clara superioridade na posse de bola, com 63% contra 27% da Bósnia.

A partida contou com chances para ambos os lados, sendo a mais notável uma oportunidade no início do jogo desperdiçada por Ndoye após um cruzamento excelente, quando ele tentou tocar a bola com o calcanhar de forma espetacular, mas a bola passou por ele e foi afastada pela defesa bósnia.

Os bósnios responderam com contra-ataques perigosos, especialmente por meio de Edin Džeko, que conduziu um ataque com grande habilidade, mas a defesa suíça e o goleiro conseguiram afastar o perigo.

Além disso, o goleiro suíço defendeu um chute de Mimić e fez uma defesa brilhante em outro chute bósnio, que foi o mais perigoso do segundo tempo.

Johan Manzambi abriu o placar para a Suíça com um chute forte de pé direito do meio da grande área, que acertou o ângulo superior direito.

Em seguida, Tarik Moharimović recebeu um cartão vermelho direto, o que virou o jogo de cabeça para baixo, já que a Suíça aproveitou a desvantagem numérica do adversário e assumiu maior controle das jogadas.

Rubén Vargas marcou o segundo gol com um chute de pé direito do meio da grande área no canto inferior direito, aproveitando um passe decisivo de Breel Embolo. Em seguida, Johan Manzambi completou sua dupla e a terceira marcação da Suíça aos 90 minutos, com um terceiro gol criado por Rubén Vargas.

Aos três minutos do tempo de acréscimo, Ermin Mehmić marcou um gol de honra para a Bósnia e Herzegovina com um chute de pé direito do meio da grande área, após um escanteio, encerrando a partida com a vitória da Suíça por 3 a 1.

Com essa grande vitória, a Suíça conquistou seus primeiros três pontos no grupo, enquanto a Bósnia e Herzegovina permaneceu sem pontos após duas rodadas.

Nos últimos minutos da partida, o árbitro marcou um pênalti a favor da Suíça, que foi convertido com sucesso pelo capitão Granit Xhaka, que chutou com força com o pé esquerdo no canto inferior direito, elevando o placar para 4 a 1 e completando o colapso da Bósnia-Herzegovina após a expulsão.