Em vídeo... Ex-zagueiro do Barcelona enfrenta Mbappé: um erro meu contra dez seus

Em uma declaração que gerou grande polêmica no meio futebolístico francês, Samuel Umtiti, ex-zagueiro do Barcelona, rejeitou veementemente as recentes declarações de seu compatriota Kylian Mbappé, astro do Real Madrid.

Mbappé havia levantado o assunto em uma entrevista conjunta com Achraf Hakimi, na qual considerou que a posição de zagueiro é uma das mais fáceis no futebol, afirmando que o time pode vencer sem atacante, sem zagueiro e até mesmo sem goleiro, mas que “sem um meio-campo forte, o time não tem equilíbrio”.

Sobre a dificuldade das posições dos jogadores mencionada por Mbappé, Umtiti afirmou que a função do zagueiro em campo está longe da “facilidade” que alguns imaginam.

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Omtiti disse, durante o programa “L’After Foot” no canal RMC: “Não entendo por que ele disse isso, Kylian sabe disso muito bem, acho que vou conversar com ele sobre o assunto!”.

Umtiti respondeu, em tom defensivo e enfático: “É o que os atacantes costumam dizer. Na defesa, a situação é totalmente diferente: comete um erro e paga o preço imediatamente, por isso não é necessariamente a posição mais fácil.”

O ex-zagueiro do Barcelona e da seleção francesa, campeão da Copa do Mundo de 2018 ao lado de Mbappé, acrescentou: “É verdade que jogar com três zagueiros oferece mais segurança, mas no fim das contas você continua sendo um zagueiro. Se perder um confronto individual, sabe que o atacante pode partir direto para o gol e o jogo acaba”.

Umtiti reconheceu que os zagueiros percorrem distâncias menores em comparação com os atacantes, mas enfatizou o aspecto psicológico e mental desafiador da posição, explicando: “Quando você termina uma partida como zagueiro, fica com dor de cabeça, porque precisa estar muito mais concentrado do que o atacante, que pode cometer dez erros sem que isso tenha grande impacto.”

Umtiti concluiu sua fala com um apelo ao respeito por todas as posições, dizendo: “Não acho que devamos dizer que uma posição é mais fácil do que outra; todas as posições são extremamente importantes”.