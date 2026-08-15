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imago-sport-1081063843.jpgAbdullah Ahmed
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: ex-jogador saudita afirma que o Al-Hilal não vencerá o Campeonato nem a Ásia com Inzaghi

Al Raed x Al Hilal
Al Raed
Al Hilal
King Cup
Al-Fayha x Al Hilal
Al-Fayha
Campeonato Saudita
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Itália

O treinador italiano é alvo de duras críticas

Um ex-jogador saudita disparou críticas contra o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, afirmando que "o Líder" não conquistará com ele o título da Roshn Saudi League nem a Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Inzaghi comandou o Al-Hilal na vitória sobre o Al-Faisaly por 4 a 2, na noite da última sexta-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela primeira rodada da Roshn Saudi League.

Ainda assim, Abdulrahim Jizawi, ex-jogador do Al-Ahli e do Al-Ittihad, criticou o treinador italiano, por causa da queda de rendimento do Al-Hilal no segundo tempo e por ter sofrido dois gols em 5 minutos.

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Jizawi disse, em declarações ao programa "Dorina Ghair", do canal "Al-Saudiya": "Sou uma das pessoas convencidas de que é impossível que (Simone) Inzaghi seja treinador do Al-Hilal".

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E explicou: "No primeiro tempo o Al-Hilal foi bom, mas do início do segundo tempo até o quarto gol (aos 82 minutos), só vimos o goleiro do Al-Faisaly poucas vezes. É concebível que este seja o Al-Hilal?".

E concluiu: "Este time quer disputar o Campeonato e conquistar títulos, mas com Inzaghi só vai vencer a Copa do Rei, e será impossível que conquiste o título do Campeonato ou o de Elite".

Vale lembrar que o treinador italiano comandou o Al-Hilal na conquista da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas na temporada passada, mas perdeu a Roshn Saudi League para o Al-Nassr e se despediu da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas oitavas de final diante do Al-Sadd, do Catar.

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