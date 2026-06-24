Em vídeo... Ex-jogador saudita: a seleção do Marrocos é capaz de vencer a Copa do Mundo

Um ex-jogador saudita elogiou a seleção do Marrocos, considerando que ela é capaz de se classificar para a final da atual edição da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção marroquina apresentou um desempenho notável nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo, empatando com o Brasil em 1 a 1 e vencendo a Escócia por 1 a 0, ocupando assim o segundo lugar do Grupo C, atrás dos “dançarinos da samba” apenas no saldo de gols.

Ahmed Al-Harbi, ex-jogador do Al-Hilal, disse em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “A partida contra o Haiti é muito importante para a seleção marroquina, a fim de alcançar o sétimo ponto na Copa do Mundo e assumir a liderança do grupo”.

Os “Leões do Atlântico” enfrentam a seleção do Haiti na madrugada desta quinta-feira, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que a seleção do Brasil enfrenta a Escócia.

Al-Harbi acrescentou: “Todos esperam que o Marrocos tenha um desempenho semelhante ao da Copa do Mundo do Catar (2022) ou ainda melhor; por isso, não se pode empatar com o Haiti, pois isso causaria uma queda no moral”.

E continuou: “Acredito que o técnico (Mohamed) Wahbi está pensando em dois aspectos: dar descanso aos jogadores e dar oportunidade aos mais jovens de participarem desde o início. É uma partida importante para provar que a seleção marroquina é capaz de chegar longe”.

E concluiu: “Vejo que o Marrocos é capaz. Por que não chegaria à final e conquistaria a Copa do Mundo? É verdade que parece difícil, mas foi ele mesmo que nos deu esperança”.

A seleção marroquina foi responsável pela maior conquista árabe e africana ao chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2022 no Catar, antes de ser derrotada pela França e, posteriormente, pela Croácia, ficando com o quarto lugar.