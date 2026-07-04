Em vídeo... Ex-jogador egípcio zomba de Mohamed Hani: “Ele pode se tornar o artilheiro da Copa do Mundo!”

Um ex-jogador egípcio ironizou Mohamed Hani, lateral do Al-Ahly e da seleção egípcia, após o erro que ele cometeu durante a partida contra a Austrália na Copa do Mundo de 2026.
A seleção egípcia se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, ontem, sexta-feira, após vencer a Austrália nos pênaltis, nas oitavas de final, depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1.
O único gol da Austrália foi marcado contra por Mohamed Hani, sendo o segundo gol que ele marcou contra a própria equipe nesta edição da Copa do Mundo, depois de ter feito o mesmo no empate de 1 a 1 com a Bélgica na primeira rodada da fase de grupos.
O fato provocou a indignação de Adel Abdelrahman, ex-astro do futebol egípcio, durante entrevista ao programa “Dourina Ghir”, no canal “Al-Saudiya”, após o término da partida.
Abdelrahman comentou, em tom irônico: “Mohamed Hani precisa de alguém que o vigie (na seleção egípcia), pois pode se tornar o artilheiro da Copa do Mundo depois de ter marcado dois gols até agora”.
Vale lembrar que Mohamed Hani se tornou o segundo jogador na história da Copa do Mundo a marcar dois gols contra na mesma edição, depois que o búlgaro Ivan Vostov fez o mesmo nas partidas contra a Hungria e a Portugal na edição de 1966.