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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Em vídeo... Ex-jogador egípcio zomba de Mohamed Hani: “Ele pode se tornar o artilheiro da Copa do Mundo!”

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
M. Hany
Argentina
Egito
EUA

O lateral-direito registrou um resultado negativo na Copa do Mundo

Um ex-jogador egípcio ironizou Mohamed Hani, lateral do Al-Ahly e da seleção egípcia, após o erro que ele cometeu durante a partida contra a Austrália na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, ontem, sexta-feira, após vencer a Austrália nos pênaltis, nas oitavas de final, depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1.

O único gol da Austrália foi marcado contra por Mohamed Hani, sendo o segundo gol que ele marcou contra a própria equipe nesta edição da Copa do Mundo, depois de ter feito o mesmo no empate de 1 a 1 com a Bélgica na primeira rodada da fase de grupos.

O fato provocou a indignação de Adel Abdelrahman, ex-astro do futebol egípcio, durante entrevista ao programa “Dourina Ghir”, no canal “Al-Saudiya”, após o término da partida.

Abdelrahman comentou, em tom irônico: “Mohamed Hani precisa de alguém que o vigie (na seleção egípcia), pois pode se tornar o artilheiro da Copa do Mundo depois de ter marcado dois gols até agora”.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Egito crest
Egito
EGY

Vale lembrar que Mohamed Hani se tornou o segundo jogador na história da Copa do Mundo a marcar dois gols contra na mesma edição, depois que o búlgaro Ivan Vostov fez o mesmo nas partidas contra a Hungria e a Portugal na edição de 1966.

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