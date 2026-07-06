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Em vídeo... Ex-jogador do Al-Hilal: “Prevejo a vitória do Marrocos... e uma única condição para a classificação do Egito”

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
Argentina x Egito
Argentina
Egito
Al Hilal
Marrocos
Egito
Arábia Saudita

O líbio Tarek Al-Tayeb, ex-jogador do Al-Hilal saudita, previu que o Marrocos se classificará para as semifinais da Copa do Mundo, derrotando a França.

O Marrocos se prepara para enfrentar a França na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

“Estou otimista quanto à vitória do Marrocos sobre a França nas quartas de final”, disse Al-Tayeb durante sua participação no programa “De Cairo” do canal ON Sport.

Ele acrescentou: “O estilo de jogo do Marrocos se assemelha ao da França, no que diz respeito ao futebol aberto e à qualidade dos jogadores, mas os Bleus levam vantagem em termos de força do banco de reservas”.

Ele continuou: “O Marrocos eliminou a Espanha e Portugal na Copa do Mundo de 2022 e, nesta edição, pode superar a França, principal favorita ao título da Copa do Mundo”.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Egito crest
Egito
EGY
Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Ele destacou: “Prevejo que Sofiane Rahimi seja titular na partida contra a França, pois está mais preparado do que seu companheiro Ayoub El Kaabi”.

Sobre a partida entre Egito e Argentina nas oitavas de final, ele comentou: “No papel, a seleção argentina é a que tem mais chances de avançar”.

E destacou: “Mas se a partida chegar à prorrogação e aos pênaltis, a seleção egípcia conseguirá avançar, graças ao brilhantismo do goleiro Mustafa Shubair”.

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