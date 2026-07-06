Em vídeo... Ex-jogador do Al-Hilal: “Prevejo a vitória do Marrocos... e uma única condição para a classificação do Egito”

O líbio Tarek Al-Tayeb, ex-jogador do Al-Hilal saudita, previu que o Marrocos se classificará para as semifinais da Copa do Mundo, derrotando a França.
O Marrocos se prepara para enfrentar a França na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
“Estou otimista quanto à vitória do Marrocos sobre a França nas quartas de final”, disse Al-Tayeb durante sua participação no programa “De Cairo” do canal ON Sport.
Ele acrescentou: “O estilo de jogo do Marrocos se assemelha ao da França, no que diz respeito ao futebol aberto e à qualidade dos jogadores, mas os Bleus levam vantagem em termos de força do banco de reservas”.
Ele continuou: “O Marrocos eliminou a Espanha e Portugal na Copa do Mundo de 2022 e, nesta edição, pode superar a França, principal favorita ao título da Copa do Mundo”.
Ele destacou: “Prevejo que Sofiane Rahimi seja titular na partida contra a França, pois está mais preparado do que seu companheiro Ayoub El Kaabi”.
Sobre a partida entre Egito e Argentina nas oitavas de final, ele comentou: “No papel, a seleção argentina é a que tem mais chances de avançar”.
E destacou: “Mas se a partida chegar à prorrogação e aos pênaltis, a seleção egípcia conseguirá avançar, graças ao brilhantismo do goleiro Mustafa Shubair”.