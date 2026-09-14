O ex-jogador do Al-Ahli soltou uma bomba, ao afirmar que Jürgen Klopp, técnico da seleção da Alemanha, foi quem escolheu seu compatriota Jens Wissing para comandar o Al-Ittihad durante a atual temporada.

Emad Al-Hosani, ex-jogador do Al-Ahli, disse em declarações aos canais "beIN Sports" do Catar: "Ouvi dizer que Jens Wissing chegou ao Al-Ittihad por recomendação de Jürgen Klopp".

E acrescentou: "Esse treinador tem ambição e vontade, e quer construir algo com o Al-Ittihad, o que fica claro nos jogos em que comandou o time no Campeonato Saudita".

E explicou: "Ele se preocupa sempre em orientar e se movimentar fora de campo, e suas intervenções são sempre positivas para os jogadores, prova disso são os resultados positivos que o time vem conquistando até agora".

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E concluiu: "O Al-Ittihad contratou um treinador alemão jovem, que conseguiu entrar no clima do time rapidamente, a torcida o adorou, e é evidente que suas instruções e sua marca são positivas dentro de campo".

Wissing assumiu o comando do Al-Ittihad antes do início da atual temporada, depois de fazer meia temporada de destaque com seu clube anterior, o Gamba Osaka do Japão, com o qual conquistou o título da Liga dos Campeões da Ásia 2, em cima do Al-Nassr.

Desde sua chegada ao estádio Al-Inmaa, o treinador alemão conseguiu levar o Al-Ittihad a vencer 5 partidas na Roshn League, contra dois empates, sem sofrer nenhuma derrota, ocupando a segunda posição na tabela de classificação com 17 pontos, a um ponto de distância do Al-Hilal.

Além disso, Wissing conduziu o time de Jidá à classificação para as oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, e à superação da fase preliminar da Liga dos Campeões da Ásia Elite, e em seguida à classificação para a fase de liga.

O Al-Ittihad inicia a fase de liga no torneio asiático nesta segunda-feira, quando visita o Al-Shamal do Catar, no estádio Al-Bayt, em Al-Khor, na primeira rodada.