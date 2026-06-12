O ex-astro do futebol jordaniano apostou que a seleção do Marrocos vai conquistar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção marroquina disputará a Copa do Mundo de 2026 menos de quatro anos após sua conquista histórica na Copa do Mundo de 2022, quando se tornou a primeira seleção árabe e africana a chegar às semifinais, antes de terminar o torneio em quarto lugar.

Raafat Ali, ex-estrela do futebol jordaniano, disse em declarações ao programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “Se eu fosse obrigado a escolher um campeão para a Copa do Mundo de 2026, seria um árabe, e seria a seleção marroquina”.

Ele acrescentou: “O mais importante é representar e honrar os árabes, e que qualquer seleção ou jogador consiga alegrar os árabes. Espero que a seleção do Marrocos vença a Copa do Mundo”.

O ex-astro do futebol jordaniano também previu que a seleção da Noruega será a surpresa do torneio, enquanto a seleção de Portugal será a grande equipe que decepcionará seus torcedores na Copa do Mundo, segundo sua previsão.

Vale lembrar que a Copa do Mundo de 2026 contará com a participação de 8 seleções árabes pela primeira vez na história, após o aumento do número de seleções participantes de 32 para 48.