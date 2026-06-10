Em vídeo... Ex-jogador da seleção da Arábia Saudita: “Fui o responsável por Zidane não ter ganhado o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo!”

Fouad Anwar, ex-jogador de futebol saudita, afirmou que impediu que o ícone do futebol francês Zinedine Zidane recebesse o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo em uma ocasião anterior.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo de 1998 ainda na fase de grupos, após terminar em último lugar no Grupo C com apenas um ponto, resultado de um empate e duas derrotas, sendo a segunda delas por 4 a 0 contra a França, na segunda rodada.

Apesar da derrota dolorosa para os anfitriões, a seleção saudita provocou a expulsão de Zidane no segundo tempo da partida, devido a uma entrada violenta em seu jogador Fouad Anwar.

Anwar disse em declarações aos canais esportivos sauditas: “Eu não queria que Zidane fosse expulso contra a gente, e esperava que a expulsão fosse de outro jogador da França, porque a gente também estava com um jogador a menos”.

Ele acrescentou: “Zidane era um jogador divertido, mas coitado, pois não ganhou o prêmio de melhor jogador do torneio por minha causa, especificamente por causa do cartão vermelho”.

Sobre o motivo da expulsão, ele disse: “O técnico da seleção saudita me deu instruções para marcar Zidane assim que ele cruzasse a linha do meio-campo e me deixou responsável por ele onde quer que fosse. Eu segui as instruções à risca, e isso o irritou”.

Vale lembrar que Ronaldo foi o eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1998, apesar da derrota do Brasil na final para a França por 3 a 0.