Um ex-dirigente traçou um plano para ajudar a seleção da Arábia Saudita a conquistar a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, na edição de 2046.

A seleção da Arábia Saudita disputou a Copa do Mundo 7 vezes, e sua maior conquista foi a classificação para a segunda fase em sua primeira participação, na Copa de 1994, mas desde então não conseguiu repetir o feito.

Faisal Al-Abdulhadi, ex-secretário-geral da Federação Saudita de Futebol, afirmou em declarações aos canais "Thmanyah" que a seleção da Arábia Saudita precisa de algumas coisas para conquistar a Copa de 1946.

Ele explicou: "É preciso, inicialmente, erradicar os problemas existentes no futebol de forma geral, sendo o mais destacado deles definir quem controla o futebol saudita".

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E acrescentou: "Os membros da assembleia geral são os que controlam o futebol saudita, e se a assembleia geral for fraca, a diretoria consegue controlar as coisas como bem entender".

E ponderou: "Da mesma forma, se a assembleia geral for forte, seus resultados serão fortes".

E concluiu: "A assembleia geral é formada pelos clubes, pelos representantes dos treinadores nacionais, pelos árbitros e pelo comitê olímpico, mas o problema é que esses membros não são escolhidos da melhor maneira possível".

Vale lembrar que a Arábia Saudita vai organizar as finais da Copa do Mundo de 2034, tornando-se o terceiro país árabe a ter essa honra, depois do Catar em 2022, e do Marrocos em parceria com Espanha e Portugal em 2030.