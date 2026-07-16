Em vídeo... Estrela da seleção egípcia: Somos os melhores do mundo árabe e da África... e o Marrocos tem medo de nós

Hamdi Fathi, meio-campista da seleção egípcia, afirmou que os “Faraós” são a melhor seleção do mundo árabe e da África no momento, apesar da presença de adversários fortes, como o Senegal e o Marrocos.

Hamdi Fathi participou da campanha da seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, que terminou com a eliminação nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3.

Fathi disse, em declarações ao canal egípcio “On Sport”: “Não estávamos preocupados em enfrentar o Senegal na Copa do Mundo; isso não nos incomodava tanto quanto nosso objetivo de avançar”.

Ele acrescentou: “Hossam Hassan (técnico da seleção egípcia) nos preparou para enfrentar qualquer seleção sem medo, e não pensamos em evitar o confronto com o Senegal, porque éramos a melhor seleção árabe e africana; se tivéssemos enfrentado eles, teríamos vencido”.

Quanto à comparação com a seleção do Marrocos, Fathi disse: “A seleção do Marrocos está avançando de forma constante na formação de uma geração respeitável; ficou em quarto lugar na última Copa do Mundo e chegou às quartas de final naquela edição, o que é um grande sucesso”.

E concluiu: “Mas, no momento, podemos vencer o Marrocos; eles têm medo de nós, porque somos capazes de vencê-los sempre”.

Vale lembrar que a seleção do Marrocos foi responsável pela maior conquista árabe e africana na Copa do Mundo de 2026, após chegar às quartas de final, antes de ser derrotada pela França por 2 a 0.