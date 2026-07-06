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Em vídeo... Estrela brasileira desaba em lágrimas ao vivo após ver seu sonho se esvaecer

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
Casemiro
Brasil
Noruega

O astro brasileiro Casemiro lutou para conter as lágrimas ao falar sobre a eliminação da seleção de seu país da Copa do Mundo, às mãos da Noruega.

A seleção brasileira sofreu uma derrota surpreendente por 1 a 2 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A tristeza ficou evidente nos jogadores da seleção brasileira após o apito final, e Casemiro foi um dos que mais se abalou com a eliminação da Seleção.

Casemiro, ex-jogador do Manchester United, quase explodiu em pranto durante uma entrevista concedida após a partida ao canal CazeTV.

As lágrimas começaram a brotar de seus olhos quando um dos repórteres começou a fazer uma pergunta, e ele se viu quase incapaz de responder.

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Sua voz quase se abafou ao tentar responder, e ele colocou a mão no rosto, antes que os dois jornalistas que conduziam a entrevista fossem obrigados a consolá-lo.

O jornal The Sun publicou a declaração de Casemiro, na qual ele disse: “É difícil encontrar palavras neste momento. Ganhar a Copa do Mundo sempre foi um sonho”.

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