Em vídeo... Especialista em arbitragem resolve a polêmica sobre o pênalti decisivo do Al-Ahli contra o Al-Fayha

Um especialista em arbitragem esclareceu a polêmica sobre o pênalti decisivo que não foi marcado a favor do Al-Ahli de Jeddah, durante o confronto contra o Al-Fayha no Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Ahli empatou com o Al-Fayha por 1 a 1 na partida disputada entre as duas equipes nesta quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela 29ª rodada da Liga Roshen.

Aos oito minutos do tempo de acréscimo, a bola bateu na mão de Villanueva, zagueiro do Al-Fayha, dentro da área, durante uma tentativa de seu companheiro Chris Smalling de afastar a bola.

Os jogadores do Al-Ahli exigiram que o árbitro marcasse pênalti, mas ele recusou inicialmente. No entanto, eles continuaram pressionando-o, levando-o a recorrer ao VAR, mas ele também recusou marcar o pênalti, o que causou grande indignação.

O especialista em arbitragem egípcio Mohamed Kamal Risha confirmou a correção da decisão do árbitro, afirmando que o toque com a mão não foi intencional após o rebote da bola de um companheiro.

Risha disse em declarações ao jornal saudita “Al-Riyadiah”: “Nos acréscimos da partida entre Al-Fayha e Al-Ahli, o árbitro tomou a decisão correta ao recusar a marcação de pênalti para o Al-Ahli. Foi um toque de mão não intencional após o rebote da bola de um companheiro.”

Vale lembrar que o empate elevou a pontuação do Al-Ahli para 66 pontos, ocupando provisoriamente o segundo lugar na tabela da Liga Saudita, a quatro pontos do Al-Nassr, que disputou uma partida a menos.