Em vídeo: especialista em arbitragem põe fim à polêmica sobre o pênalti anulado dos Emirados Árabes Unidos contra a Arábia Saudita

Um especialista em arbitragem encerrou a polêmica sobre o pênalti que foi anulado para a seleção dos Emirados Árabes Unidos, durante o confronto com a Arábia Saudita na final da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

A seleção saudita enfrentou a dos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, na partida final da 27ª edição do torneio do Golfo.

Aos 38 minutos de jogo, o árbitro da partida marcou um pênalti a favor da seleção dos Emirados Árabes Unidos, alegando que seu jogador Bruno Oliveira havia sido derrubado dentro da área por Hassan Tambakti, antes de voltar atrás na marcação após recorrer ao VAR.

O especialista egípcio em arbitragem Mohamed Kamal Richa apoiou a decisão do VAR de anular o pênalti, alegando que o jogador dos Emirados Árabes Unidos não foi derrubado dentro da área da Arábia Saudita.

Richa disse em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiah": "Aos 38 minutos, Oliveira, atacante dos Emirados Árabes Unidos, aproveitou o posicionamento da perna de Tambakti à sua frente e caiu sem que houvesse um contato que justificasse a marcação de pênalti".

E concluiu: "A intervenção da cabine do VAR foi acertada ao chamar o árbitro para revisar o lance na tela, fazendo-o voltar atrás em sua decisão e anular o pênalti".